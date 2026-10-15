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        Adana'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 06:42 Güncelleme:
        Adana'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

        Tellidere Mahallesi'nde 7 Ağustos 2021'de Kerim Hurlu'nun (40) aracından indiği sırada tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan A.G. (27) ve B.B'ye (24) 9 Ekim'deki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında sanıkların, planladıkları eylem dahilinde Hurlu'ya saldırı düzenlediği belirtildi.

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        Hurlu'nun vücuduna 17 kurşun isabet ettiği anlatılan kararda, "Maktulün üzerinden silah çıkmaması sebebiyle sanıkların kendilerine yönelik haksız bir saldırı bulunduğu yönündeki meşru müdafaa iddialarının soyut, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu dikkate alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

        "Sanıkların 2 ayrı ruhsatsız tabancayla maktule ateş ederek doğrudan kastla ve iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri dikkate alınarak 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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