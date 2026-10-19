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        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:57 Güncelleme:
        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık B.C, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 12 Mart'ta Onur Mahallesi'nde sanığın, elektrikli bisikletinin sepetindeki siyah poşete gizlediği 5,41 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hapı, gece vakti buluştuğu kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

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        Sanığın cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğunu ifade eden savcı, B.C'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık B.C. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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