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        Adana'da cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Adana'da cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde cami, restoran, araç ve inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

        Yüreğir ilçesindeki bir restorana 18 Haziran'da bisikletle giden bir kişi, elini yıkama bahanesiyle lavaboyu kullandıktan sonra çıkışta kasada bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı.

        Bu olaydan 2 gün sonra aynı kişi Serinevler Camisi'nin gasilhanesinde bulunan seyyar merdiveni çaldı.

        Restoran işletmecisi ve cami görevlisinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, restoranın ve caminin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayları "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından emniyette çok sayıda kaydı bulunan Emre Cem K'nin (34) gerçekleştirdiğini belirledi.

        Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bisikletle seyir halindeyken ekiplerce yakalandı.

        Emniyete götürülen zanlının, daha önce Seyhan ilçesinde bir otomobilden müzik sistemi ve iş aleti, inşaat halindeki bir binadan da ahşap kesme makinesi çalınması olayına karıştığı tespit edildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin camiden ve restorandan yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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