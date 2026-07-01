Adana'da kayalıklarda düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Akarca Mahallesi Memiciler mevkisinde evine gelen su hattını kontrol etmek isteyen Ramazan K. (69) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren Akdam Orman İşletme Şefliği ekipleri, yaralı vatandaşı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Ramazan K. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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