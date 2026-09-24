Adana'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osman D. (47) idaresindeki 48 YU 048 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde, Levent İ. (49) yönetimindeki 01 AIR 116 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ayten D. ve Muteber İ. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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