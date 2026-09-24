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        Adana'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Adana'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Osman D. (47) idaresindeki 48 YU 048 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde, Levent İ. (49) yönetimindeki 01 AIR 116 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ayten D. ve Muteber İ. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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