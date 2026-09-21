Adana'da sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 21.09.2026 - 17:54 Güncelleme:
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kanala inen bir itfaiye personeli, halat yardımıyla çocuğun çıkarılmasını sağladı.
Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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