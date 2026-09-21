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        Adana'da sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Adana'da sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kanala inen bir itfaiye personeli, halat yardımıyla çocuğun çıkarılmasını sağladı.

        Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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