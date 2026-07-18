Adana'da çarşaf giyen şüphelinin iş yerine silahlı saldırısı güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çarşaf giyen şüphelinin bir iş yerine tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çarşaf giyen şüphelinin bir iş yerine tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen çarşaflı şüpheli, tabancayla iş yerine ateş açtı.
Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, çarşaf giyen şüphelinin iş yerinin önüne gelerek tabancayla ateş açması ve ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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