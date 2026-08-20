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        Adana'da çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çayda mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 01:47 Güncelleme:
        Adana'da çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çayda mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Salmanlı Mahallesi Göksun Çayı'nda iki kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

        Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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