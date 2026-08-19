Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolundaki 2 tünelin yapımı sürüyor

Adana'da 3 yıl önce heyelan nedeniyle 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği Feke-Saimbeyli kara yolunda yapımına başlanan 2 tünelin inşası sürüyor.

AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru, Bağımsız Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, biri 1350 metre, diğeri 2 bin 550 metre uzunluğundaki tünellerin şantiyesini ziyaret etti.

Yüklenici firma yetkilileriyle görüşen heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğru, gazetecilere, yıllardır bölgeye çok ciddi yatırımlar kazandırıldığını söyledi.

Bölgede 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelanın ardından Feke-Saimbeyli kara yolunda iyileştirme yapılmasına karar verildiğini belirten Doğru, "Yaklaşık 4,8 milyar liralık yatırımla yapılacak 2 tünelle bu yollar daha iyileştirilmiş olacak. İnşallah insanlarımızın daha konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak." dedi.

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Doğru, AK Parti iktidarının verdiği her sözü yerine getirdiğini, Adana'ya sulama sistemleriyle ilgili de yatırımlar yapıldığını anlattı.

Zenbilci de heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde 4 öğretmenin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Burada 4 öğretmen kardeşimiz elim bir kaza sonucu vefat etmişlerdi. Bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yol, şehrimize ciddi bir konfor sağlayacak. Kozan-Mansurlu yolu bize çok soruluyor. Mansurlu yolunun zaten önemli bir kesimi tünellerle beraber tamamlanmıştı. Geriye kalan 3 kilometrelik kesimi, Karayolları Genel Müdürlüğümüzde ihale aşamasına geldi. İnşallah o yol da tamamlanacak."

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AK Parti İl Başkanı Özkan da tünellerin tamamlanmasıyla ulaşımda kolaylık sağlanacağını dile getirdi.

Yatırımlar ve hizmetlerin devam edeceğini belirten Özkan, Adanalılara en iyi imkanı sunmak adına çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Feke-Saimbeyli kara yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetmişti.