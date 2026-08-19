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        Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolundaki 2 tünelin yapımı sürüyor

        Adana'da 3 yıl önce heyelan nedeniyle 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği Feke-Saimbeyli kara yolunda yapımına başlanan 2 tünelin inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolundaki 2 tünelin yapımı sürüyor

        Adana'da 3 yıl önce heyelan nedeniyle 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği Feke-Saimbeyli kara yolunda yapımına başlanan 2 tünelin inşası sürüyor.

        AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru, Bağımsız Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, biri 1350 metre, diğeri 2 bin 550 metre uzunluğundaki tünellerin şantiyesini ziyaret etti.

        Yüklenici firma yetkilileriyle görüşen heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Doğru, gazetecilere, yıllardır bölgeye çok ciddi yatırımlar kazandırıldığını söyledi.

        Bölgede 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelanın ardından Feke-Saimbeyli kara yolunda iyileştirme yapılmasına karar verildiğini belirten Doğru, "Yaklaşık 4,8 milyar liralık yatırımla yapılacak 2 tünelle bu yollar daha iyileştirilmiş olacak. İnşallah insanlarımızın daha konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak." dedi.

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        Doğru, AK Parti iktidarının verdiği her sözü yerine getirdiğini, Adana'ya sulama sistemleriyle ilgili de yatırımlar yapıldığını anlattı.

        Zenbilci de heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde 4 öğretmenin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Burada 4 öğretmen kardeşimiz elim bir kaza sonucu vefat etmişlerdi. Bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yol, şehrimize ciddi bir konfor sağlayacak. Kozan-Mansurlu yolu bize çok soruluyor. Mansurlu yolunun zaten önemli bir kesimi tünellerle beraber tamamlanmıştı. Geriye kalan 3 kilometrelik kesimi, Karayolları Genel Müdürlüğümüzde ihale aşamasına geldi. İnşallah o yol da tamamlanacak."

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        AK Parti İl Başkanı Özkan da tünellerin tamamlanmasıyla ulaşımda kolaylık sağlanacağını dile getirdi.

        Yatırımlar ve hizmetlerin devam edeceğini belirten Özkan, Adanalılara en iyi imkanı sunmak adına çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

        Feke-Saimbeyli kara yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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