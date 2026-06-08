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        Adana'da ciple çarparak kepengini kırdıkları döviz bürosundan hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde döviz bürosundan hırsızlık yapmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Adana'da ciple çarparak kepengini kırdıkları döviz bürosundan hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde döviz bürosundan hırsızlık yapmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 zanlı tutuklandı.

        Karasoku Mahallesi'ndeki bir döviz bürosundan 31 Ocak sabah saatlerinde 16 bin dolar çalındı.

        Olaya ilişkin çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ciple çarparak kepengini kırdıkları iş yerini soyan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Zanlılardan Faysal Ç, İshak T. ve Ferhat U'yu yakalayan ekipler, araç sürücüsü ve çalınan paraya ulaşamadı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, firari sürücünün yakalanması için araştırmasını sürdürüyor.

        İşletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, araçla iş yerinin kepengini kırdıktan sonra tanınmamak için yüzlerini kar maskesi ve kıyafetlerinin kapüşonuyla gizleyen zanlılardan 3'ü içeriye giriyor. Eldiven kullanan zanlılar, çekmecelerde buldukları dövizi poşetlere doldurup aynı araçla olay yerinden kaçıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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