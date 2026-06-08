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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 20 yıl 9 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 20 yıl 9 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık S.N. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Mayıs 2025'te yapılan operasyonda gözaltına alınan S.N'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki evinde 88 gram sentetik uyuşturucu ve 45 kök Hint keneviri bulunduğunu belirtti.

        Savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.


        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 20 yıl 9 ay hapse çarptırdığı S.N'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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