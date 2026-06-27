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        Adana'da çocuğun cinsel istismarı iddiası

        Adana'nın Feke ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli ile olayı öğrendikten sonra çocuğu odasında alıkoyarak tehdit ettiği öne sürülen babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Adana'da çocuğun cinsel istismarı iddiası

        Adana'nın Feke ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli ile olayı öğrendikten sonra çocuğu odasında alıkoyarak tehdit ettiği öne sürülen babası tutuklandı.

        Feke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli Ö.Ş. gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, istismarı öğrendikten sonra çocuğu odasına hapsederek tehdit ettiği öne sürülen baba Ş.K'yi de gözaltına aldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kız çocuğu ise koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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