Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da uyuşturucu operasyonunda 58 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 58 zanlı tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 58 zanlı tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler planlı çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 70 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 58'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Adana'da ihbara giden polisi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da ihbara giden polisi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
        İhbara giden polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı Tutuklanan şüpheli pol...
        İhbara giden polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı Tutuklanan şüpheli pol...
        Adana'da şafak operasyonu: Özel harekat kapıları koçbaşıyla kırdı, 58 tutuk...
        Adana'da şafak operasyonu: Özel harekat kapıları koçbaşıyla kırdı, 58 tutuk...
        Adana'da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Adana'da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Okulda karne günü sivil kıyafet krizi Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 114...
        Okulda karne günü sivil kıyafet krizi Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 114...
        Çiftler özel tarihte 'evet' dedi
        Çiftler özel tarihte 'evet' dedi