Adana'da demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin refüjdeki demir bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ö.U. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kozan-Feke yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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