Adana'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Zafer K. idaresindeki 51 AAJ 290 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yolunda, emniyet şeridinde park halindeki yabancı plakalı dorsesiz tıra çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı, aynı araçtaki Salih Ü. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü S.B. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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