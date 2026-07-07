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        Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (22) plakası henüz öğrenilemeyen Mehmet Levent T'nin kullandığı şehir içi yolcu minibüsü çarptı.

        Elsun'un ağır yaralandığı kazanın ardından sürücü bir süre olay yerinde bekledikten sonra minibüsle kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Elsun, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yaptıkları çalışmayla yakaladı. Gözaltındaki sürücünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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