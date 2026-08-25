Adana'da dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 25.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Fatih K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kabasakal Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Funda Y. ve Zuhal Y. hayatını kaybetti, sürücü Fatih K. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ