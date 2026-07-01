Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 09:03 Güncelleme:
        Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        U.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Adana'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı
        Adana'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı
        Adana'da 35 derece sıcaklıkta nehir kenarında piknik yaptılar
        Adana'da 35 derece sıcaklıkta nehir kenarında piknik yaptılar
        Depremde 12 kişinin öldüğü Mete Apartmanı ile ilgili eski kamu görevlisine...
        Depremde 12 kişinin öldüğü Mete Apartmanı ile ilgili eski kamu görevlisine...
        Uzmanı uyardı: "Kulak çınlamasını hafife almayın. Bir hastalığın belirtisi...
        Uzmanı uyardı: "Kulak çınlamasını hafife almayın. Bir hastalığın belirtisi...
        Koruyucu aile, ikisi kardeş üç çocuğa "yuva" oldu
        Koruyucu aile, ikisi kardeş üç çocuğa "yuva" oldu
        Uzmanı uyardı: "Düz çizgileri eğri görüyorsanız dikkat" Prof. Dr. Selçuk Sı...
        Uzmanı uyardı: "Düz çizgileri eğri görüyorsanız dikkat" Prof. Dr. Selçuk Sı...