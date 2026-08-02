Adana'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AAB 197 plakalı otomobil, Gedikli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Derya D. (37), Yunus D. (2), Bayramcan D. (20), Umut Y. (18), Mustafa D. (46) ile Ceylin S.D. (15) yaralandı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ceylin S.D. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

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