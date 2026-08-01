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        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Eskimantaş Mahallesi'nde muhtar Mustafa Aköz (48) idaresindeki 01 ALB 509 plakalı traktör devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerce traktörün altından çıkarılan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen Aköz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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