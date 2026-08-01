Adana'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Eskimantaş Mahallesi'nde muhtar Mustafa Aköz (48) idaresindeki 01 ALB 509 plakalı traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce traktörün altından çıkarılan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Aköz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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