Adana'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'dapolis ekiplerince gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, gelen bir elektronik postayla Kozan ilçesindeki bir apartman dairesinin dolandırıcılık şebekesi tarafından hücre evi olarak kullanıldığı ihbarını aldı.



Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.



Adreste şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.E'nin (23) yanı sıra Ş.T. (21), İ.T. (35) ve E.Ç. (18) yakalandı, 9 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda SIM karta el konuldu.



Ekipler, devam eden çalışmalarında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddiasıyla İ.U'yu (24) da gözaltına aldı.



Polis ekipleri, zanlıların, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp terör örgütü soruşturmasında isimlerinin geçtiği yalanını söyleyerek, sosyal medyada da muska yazma, büyü bozma ve Afrika kıtasındaki ihtiyaç sahiplerine yardım bahanesiyle ilan vererek dolandırıcılık yaptıklarını değerlendiriyor.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, Ş.T, İ.T. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu arada, zanlılardan bazılarının hücre evine yönelik operasyonda yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.

