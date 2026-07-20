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        Adana'da düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Adana'da düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.


        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.B. (38) ve müşteki U.A. (26) ile avukatlar katıldı.

        A.B. savunmasında, arkadaşının düğününde husumetlisi U.A. ile karşılaştığını söyledi.

        U.A'nın kendisine tabanca çektiğini öne süren A.B, "U.A'nın elindeki tabancaya vurup düşürdüm. Yanımdaki bıçakla kendimi korumak istedim. Bıçağı rastgele salladım. Kesinlikle hedef gözetmedim. Olay günü alkollüydüm. Ayrıca psikiyatrik ilaçlar kullanıyordum. Yaşananları fazla anımsamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Müşteki U.A. ise sanığın düğünde kendisine bıçakla saldırdığını iddia ederek, "Üzerimde tabanca bulunmuyordu. Sanığın ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Bıçakla beni boğazımdan ve bacağımdan yaraladı. Olay yerinden kaçmak istediğimde arkamdan koşarak bana bıçakla vurmaya çalıştı." dedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, A.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde 9 Ekim 2025'te düğünde tartıştığı U.A'yı bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.B. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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