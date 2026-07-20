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        Adanalı besici sıcaktan etkilenen koyunlarını klimalı ahırda serinletiyor

        KORAY KILIÇ - Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Adana'da küçükbaş yetiştiricisi Mehmet Savrun, serin iklim seven İngiliz kökenli Suffolk ırkı koyunları için ahırına klima taktırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Adanalı besici sıcaktan etkilenen koyunlarını klimalı ahırda serinletiyor

        KORAY KILIÇ - Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Adana'da küçükbaş yetiştiricisi Mehmet Savrun, serin iklim seven İngiliz kökenli Suffolk ırkı koyunları için ahırına klima taktırdı.

        Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2004'te mezun olan 44 yaşındaki Savrun, 2016'da avukatlığı bırakıp baba mesleği çiftçiliğe adım attı.

        Ceyhan ilçesinde buğday, mısır, ayçiçeği, yer fıstığı ve soya yetiştiren Savrun, geçen yıl Hatay'daki bir üreticiden Suffolk ırkı 4 koyun satın alıp hayvancılığa başladı.

        Savrun, damızlık amaçlı yetiştirdiği İngiliz kökenli koyunlar için Elmagölü Mahallesi'nde çiftlik kurdu.

        Doğumlar ve satın alımlarla küçükbaş sayısını 250'ye çıkaran Savrun, serin iklim seven koyunlarının 35 dereceyi aşan hava sıcaklığından daha az etkilenmesi amacıyla ahırına klima taktırdı.

        - "Kuzular çok hassas"

        Mehmet Savrun, AA muhabirine, uzun yıllar memleketinde iş kurmayı hayal ettiğini söyledi.

        Besicilik için Suffolk ırkı koyunları seçtiğini dile getiren Savrun, "Çok akıllı hayvanlar. Ne versen yiyor ve yediği her şeyi ete çevirebiliyor. İkizlik oranı çok yüksek. 4 hayvanla başladığımız işe şu an 250 hayvanla devam ediyoruz." dedi.


        Adana'da yaz aylarının çok sıcak geçtiğini anımsatan Savrun, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hayvanlarımı çok seviyorum. Klimasız yatamıyorum, hayvanlarım da klimasız yatmasın. Hayvan yatmadığı zaman ben de yatamıyorum. Bu hayvanlar ne kadar refah tutulursa randıman o kadar yüksek oluyor. Özellikle kuzular çok hassas, ilk 4 ayı sağlıklı geçirirlerse sonrasında Allah'ın izniyle kolay kolay bir şey olmaz. Bu süreçte onları sıcak ve nemli havadan korumak için klima taktırdım."

        Savrun ile çalışan veteriner Ahmet Mert de Suffolk'ların serin havayı sevdiğini belirterek, "Hayvanlarımızın her mevsim yavruları olabiliyor. Özellikle yavrular, bu iklimde sıcağa karşı çok hassaslar. Ben de hayatımda ilk defa bir ahırda klima görüyorum. Hayvan refahı açısından bölgemiz için gerekli bir şey." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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