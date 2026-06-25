Adana'da eğitimlerini tamamlayan 608 polis adayı mezun oldu

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 608 polis adayı yemin etti.



POMEM bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra dönem birincisi Mustafa Cantürk yaş kütüğüne plaket çaktı.



Vali Mustafa Yavuz, törendeki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının 1845'ten bu yana milletin huzuru, devletin güvenliği ve kamu düzeninin korunması için büyük fedakarlıkla görev yaptığını söyledi.



Polisliğin şerefli ve onurlu bir meslek olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu:



"Polislik sadece suçu önlemek ve kamu düzenini sağlamak değildir. Polislik sabırdır, soğukkanlılıktır, merhamettir ve adalettir. Vatandaşla kurduğunuz her temas, devletimizin şefkatini ve adaletini yansıtacaktır. Adaletten ayrılmadan, merhameti elden bırakmadan, hukukun üstünlüğünü her şartta koruyarak yapacağınız her görev, vatan sevginizin en güçlü ifadesi olacaktır. Devletimize, milletimize ve ülkemizin huzuruna değerli hizmetler sunacağınıza yürekten ve canıgönülden inanıyorum."



POMEM Müdür Vekili Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç da genç polisleri mezun etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.





Devletine sadakatle bağlı polisler yetiştirdiklerini belirten Yarlıgaç, "Sevgili mezunlarımız, taşıdığınız üniforma sadece bir kıyafet değil, milyonların güveni, devletin ciddiyeti ve şehitlerimizin emanetidir." dedi.



Konuşmaların ardından, dereceye girenlere ödülleri ve diplomaları verildi, okunan dua sonrası tören geçişi düzenlendi.



Zeybek gösterisinin de sunulduğu programda, 608 polis adayı kep attı.

