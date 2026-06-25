FİKRET KAVĞALI - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli şef Julien Moulieres, menüsüne eklemek istediği coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yapılışını yerinde deneyimledi.



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Şube Başkanı Biral Serttaş, yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de görev yapan 48 yaşındaki Moulieres'i Adana'da ağırladı.



Kebabın hazırlanışını ve pişirme tekniklerini öğrenmek isteyen Fransız şef, Serttaş'ın restoranında mutfağa girdi.



Moulieres, Serttaş'ın yönlendirmesiyle kuzu etini "zırh" tabir edilen bıçaktan geçirdikten sonra çeşitli baharatlarla yoğurarak elde ettiği kıymayı şişlere taktı.



Mangalın başına geçen Moulieres, pişirdiği Adana kebabını, Fransız mutfağının ünlü lezzetlerinden kreple bir araya getirip tattı.



- "En zor kısmı şişe takmakmış"



Julien Moulieres, AA muhabirine, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görevi için Türkiye'ye geldiğinde çalışma arkadaşlarının Adana kebabından bahsettiğini söyledi.



Coğrafi işaret tescilli kebabı yerinde tatmak ve yapılışını öğrenmek için kente geldiğini belirten Moulieres, şöyle konuştu:



"Adana kebabını yapmanın en zor kısmı şişe takmakmış çünkü bunu yapmak için çok tecrübe gerekiyor. Fransa krebi ve Adana kebabını bir araya getirdik. Zırhla kesildiği için farklı bir tat oluşuyor. Adana kebabı gerçekten de son derece mükemmel. Ülkeme gittiğimde herkese tavsiye edeceğim. Adana kebabının, Türk yemeğinin temsilcisi olduğuna inanıyorum. Adana'ya gelin ve yiyin."



Serttaş da yabancı şeflerin Türk mutfağına ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.





Kebabın "lezzet sırları"nı öğrenmek isteyen Moulieres'i kente davet ettiklerini anlatan Serttaş, "Şef sağ olsun bizi tercih etti. Biz de Adana kebabını tüm sırlarıyla kendisine öğrettik. İnşallah Büyükelçilikte ve ülkesinde bu detaylara riayet ederek kebabı yapacaktır." dedi.



Serttaş, bu tür gastronomi buluşmalarının Türk mutfağının tanıtımına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

