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        Adana'da komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Adana'da komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya komşusu Orhan Boyan'ı (37) çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan F.Y. (42) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.Y, maktulle aralarında öncesine dayalı bir husumetin bulunmadığını belirtti.

        Boyan'ın uyuşturucu kullandığını ileri süren F.Y, olaydan bir gün önce polis ekiplerinin mahallede uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenlediğini ifade etti.

        Mahallede uyuşturucu satmaması için Boyan'a uyarıda bulunduğunu ileri süren F.Y, şöyle konuştu:

        "Daha sonra kendisi annemin yanına giderek hakaretlerde bulunmuş. Olaydan bir gün sonra da maktul ve eşi bana sopa ve bıçakla saldırdı. Ben kendimi savunmaya çalıştım. Orhan Boyan'ın elindeki bıçağı tutmaya çalıştığım sırada kendisi bıçağın üzerine düştü. Polis ekiplerine bıçağı bizzat ben teslim ettim. Motosikletim olmasına rağmen olay yerinden kaçmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Maktulün eşi müşteki Dilek Boyan ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti de beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 24 Eylül 2024'te F.Y. ile karşı komşusu Orhan Boyan arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan Boyan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan F.Y. tutuklanmıştı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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