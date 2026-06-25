Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Kozan'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kozan'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Kozan'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


        M.D.Ç. yönetimindeki 01 AZJ 447 plakalı motosiklet, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile motosiklette bulunan A.S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor
        Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!

        Benzer Haberler

        "Onkoplastik cerrahi meme kanseri tedavisinde yaşam kalitesini artırıyor"
        "Onkoplastik cerrahi meme kanseri tedavisinde yaşam kalitesini artırıyor"
        Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Adana'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Adana'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Kozan'da otomobil alev alev yandı, 13 yaşındaki Ömer'in duyarlılığı takdir...
        Kozan'da otomobil alev alev yandı, 13 yaşındaki Ömer'in duyarlılığı takdir...
        Adana'da 16 katlı Çukobirlik hizmet binası 2 bin 700 dinamitle yıkılacak Yı...
        Adana'da 16 katlı Çukobirlik hizmet binası 2 bin 700 dinamitle yıkılacak Yı...
        Adana'da 25 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu
        Adana'da 25 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu