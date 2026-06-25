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        Doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da sirozla mücadele eden baba, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da sirozla mücadele eden baba, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle yaşama tutundu.

        Merkez Seyhan ilçesinde oturan 57 yaşındaki Hilmi Kalağası, 2023'te nefes darlığı şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Burada yapılan tetkiklerin ardından Kalağası'na, Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği sebebiyle siroz teşhisi konuldu.

        Teşhisin ardından yaklaşık bir yıl ilaç tedavisi uygulanan Kalağası'nın durumunda düzelme olmaması nedeniyle doktorlar nakil yapılmasına karar verdi.

        Bunun üzerine Kalağası'nın 3 oğlu, babalarının sağlığına kavuşabilmesi için hastane bünyesindeki Organ Nakli Merkezine başvurdu. Tetkiklerin ardından 29 yaşındaki Alihan'ın karaciğer dokusunun babasıyla uyumlu olduğu tespit edildi.

        Kalağası, doğum günü 10 Mayıs'ta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Cerrahı Op. Dr. Sefa Özyazıcı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

        - "Her zaman oğlumla gurur duyuyorum"

        Hilmi Kalağası, AA muhabirine, oğlu sayesinde rahatsızlığından kurtulduğunu söyledi.

        Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Kalağası, şöyle konuştu:

        "Oğlumun bana karaciğerini vermesi beni duygulandırdı. Ona 'Ben de olsam sana verirdim.' dedim. Evladımdan bir parça almak ve onun sağlığıma katkı sağlaması beni mutlu etti. Doğum günüme denk geldi, o da bir sürpriz oldu. Her zaman oğlumla gurur duyuyorum. Oğluma 'Alihan ciğerim, nasılsın?' diyorum, o da 'İyiyim ciğerim.' diyor. Aramızda öyle güzel bir şey oluyor."

        Alihan Kalağası da babasının sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Babasına doğum gününde güzel bir hediye verdiğini belirten Kalağası, "3 kardeş donör olduk ama bana nasip oldu. Babamın doğum gününe denk geldi. Hatta doktorlarla aramızda bir espri geçti. 'Ciğerimi hediye paketi şeklinde verirseniz sevinirim.' demiştim. Süreç babam açısından biraz zorluydu. Verici açısından zaten pek problem olmuyor. Bu süreçte babam sağlığına kavuştu çok şükür." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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