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        Adana'da evde 283 bin sentetik ecza ele geçirildi

        Adana'nın Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil evde 283 bin sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Adana'da evde 283 bin sentetik ecza ele geçirildi

        Adana'nın Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil evde 283 bin sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bey Mahallesi'nde Fethullah B'nin (37) yaşadığı iki katlı müstakil eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 283 bin sentetik ecza ele geçirildi, Fethullah B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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