Adana'da evde 283 bin sentetik ecza ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 283 bin sentetik ecza ele geçirildi, Fethullah B. gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil evde 283 bin sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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