Adana'da evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı. Mutlu Mahallesi'ndeki ikametin bahçesinde yılan olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yılanı yakaladı. Yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.