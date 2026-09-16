Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.T. (22) idaresindeki 33 AAK 538 plakalı hafif ticari araç, Kozan-Feke kara yolu M.Ö. yönetimindeki 80 AT 393 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.T. ile aynı araçtaki H.G. (53) ve İ.G. (57) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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