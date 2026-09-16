Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.T. ile aynı araçtaki H.G. (53) ve İ.G. (57) yaralandı.

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