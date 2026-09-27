Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 1591 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 4 eğitimli dedektör köpeği, 4 dron ve polis helikopteri de destek verdi.
Uygulama kapsamında 26 bin 654 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 7 bin 620 araç kontrol edildi.
Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 634 mermi, 132 fişek ile 116 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı, 2 çalıntı araç ele geçirildi ve 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 191 araç sürücüsüne ise 1 milyon 139 bin 784 lira ceza kesildi.
İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine para cezası verildi, kumar oynayan 4 kişiye de 46 bin 416 lira ceza uygulandı.
Ayrıca, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 14 kişiye toplam 24 bin 696 lira ceza kesildi.
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