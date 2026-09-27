Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 1591 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 4 eğitimli dedektör köpeği, 4 dron ve polis helikopteri de destek verdi.

Uygulama kapsamında 26 bin 654 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 7 bin 620 araç kontrol edildi.

Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 634 mermi, 132 fişek ile 116 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı, 2 çalıntı araç ele geçirildi ve 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 191 araç sürücüsüne ise 1 milyon 139 bin 784 lira ceza kesildi.

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İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine para cezası verildi, kumar oynayan 4 kişiye de 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 14 kişiye toplam 24 bin 696 lira ceza kesildi.