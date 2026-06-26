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        Adana'da hükümlüler 5 bin zeytin fidanını toprakla buluşturdu

        Adana'da hükümlüler tarafından 5 bin zeytin fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Adana'da hükümlüler 5 bin zeytin fidanını toprakla buluşturdu

        Adana'da hükümlüler tarafından 5 bin zeytin fidanı dikildi.

        Sarıçam ilçesinde kurulan ve geçen yıl ağustosta hükümlü kabulüne başlanan Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

        Dikili Ağacım Var Derneğinin de desteğiyle düzenlenen programda, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, kurumda bağımlılıkla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden hükümlülerle 5 bin zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

        Fidan dikim programına, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Altay, Suluca Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu cumhuriyet savcısı Abdullah Kıvanç Yıldırım, Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Halil İbrahim Yıldırım ile kurum yöneticileri ve infaz koruma memurları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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