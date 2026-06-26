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        Adana'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı

        Adana'da, "Atariciler" ve "Kurşunlar" silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Adana'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı

        Adana'da, "Atariciler" ve "Kurşunlar" silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 79 zanlı gözaltına alındı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince elebaşılığını Selahattin Tuncer'in yaptığı "Atariciler" ile elebaşılığını Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" silahlı suç örgütlerine çalışma gerçekleştirildi.

        "Atariciler" suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" olmak üzere 11 farklı olaya karıştığı tespit edilen 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı, kalaşnikof piyade tüfeği, 3'ü ruhsatsız 4 tabanca, av tüfeği, 7 şarjör, 121 fişek ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Firari 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        - "Kurşunlar" suç örgütü operasyonunda 43 şüpheli gözaltında

        Elebaşılığını Mehmet Raşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da "kasten öldürme", "kasten yaralama", "kurşunlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" olmak üzere 9 suç başlığı altında 18 olaya karıştığı tespit edilen 64 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 361 fişek, 7 tabanca, 15 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca ele geçirildi, 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekipler, firari 21 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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