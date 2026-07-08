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        Adana'da hurda deposundan bakır çalınması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir hurda deposundan 2 kişinin bakır çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Adana'da hurda deposundan bakır çalınması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir hurda deposundan 2 kişinin bakır çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Emek Mahallesi'ndeki bir hurda deposundan 13 Haziran'da yüzlerini maske ve bezle gizleyen 2 kişi yaklaşık 200 bin liralık bakır çaldı.

        İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Zanlıların hurda deposuna girerek bakırları çuvala doldurup uzaklaşmaları iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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