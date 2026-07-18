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        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


        A.D. idaresindeki otomobil Andıl Caddesi'ndeki kavşakta Ö.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Kazada yaralanan sürücü A.D, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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