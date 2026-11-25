Adana'da farklı coğrafyalardaki insanların yaşamına dair izleri portrelerle yansıtan "İnsan Atlası" fotoğraf sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüsü Veysel Tepeli'nin yardım organizasyonları kapsamında ziyaret ettiği 12 ülkede çektiği fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.

Tepeli, AA muhabirine, her ülkenin kendine özgü kültürel yapısının fotoğraf çalışmalarına yansıdığını söyledi.

Ziyaret ettiği ülkelerde farklı kültürleri ve insanları yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Tepeli, "Fotoğraflarda insanı anlatmaya çalıştım. Coğrafyalar farklı olsa da insanlar, duygular ve yaşananlar aynı. Kimi yerde hüzün, kimi yerde mutluluk, kimi yerde ise umut vardı. İnsanların ruh hallerini fotoğraflamaya çalıştım." diye konuştu.

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Sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.