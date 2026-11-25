Eskişehir'de yaklaşık 2.5 ay önce bir otomobilin çarpması sonucu 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kız çocuğunun babasının, Adana'da 2017 yılında yaşlı bir adama çarparak 4 ay sonra ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. İki kaza da anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül 2026 tarihinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki E.M.A.'ya annesi M.A.'nın yanında F.A.B. (40) isimli kadının kullandığı otomobil çarptı. Anne kızını kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. O anlar saniye saniye görüntülendi. Kız çocuğu yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kazadan sonra sürücü kadın gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede önce ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı. Daha sonra baba F.A.'nın karara itiraz etmesi üzerine F.A.B. yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

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Kızını kaybeden baba F.A.'nın, Adana'da 2017 yılında Kozan Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Aksoy'a (69) otomobiliyle çarptığı ortaya çıktı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksoy'un vücudunda ve kafatasında kırıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Aksoy, yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücünün ifadesi alınarak serbest bırakıldığı öğrenilirken, yargılama sonucunda sürücüye 2 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimiyle cezası 1 yıl 8 aya düşürülen sürücü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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Kadın tutuklandı, o sürücü hiç tutuklanmamıştı

Adana'da 2017 yılında hayatını kaybeden Aziz Aksoy'un oğlu Hacı Aksoy, Eskişehir'de yaşanan kazayı basından takip ederken sürücünün ismini gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İki olayın birbirine çok benzediğini belirten Aksoy, babasının ölümüne neden olan kazada sürücünün cezaevine girmediğini, Eskişehir'deki olayda ise kadın sürücünün tutuklandığını belirtti.

"Babam yaklaşık 3540 metre takla atarak hastanelik oldu"

Babasının geçirdiği kazayı anlatan Hacı Aksoy, şunları söyledi:

"2017 yılında Adana'nın Kozan Yolu üzerinde kaza meydana geldi. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman F.A. arabayla geliyor. Babam karşıya geçerken arkadan gelen araba hızla çarpıyor ve babam yaklaşık 3540 metre takla atarak hastanelik oluyor. Yaklaşık 4 ay hastanede kaldı. 2 ay sonra beyin kanamasından dolayı ameliyat edildi ve ameliyattan 11,5 ay sonra vefat etti. Hiç cezaevine girmedi, sadece hastanede ifadesini verip elini kolunu sallayarak çıkıp gitti."

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"İki olay birbirine tıpatıp benziyor"

Eskişehir'de yaşanan kazayı basından takip ettiğini anlatan Aksoy, sürücünün ismini görünce geçmişte yaşadıkları acının yeniden aklına geldiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Çocuğunun kazasını Eskişehir'de basında gezinirken gördüm. F.A. ismini görünce kızının ölümüne çok üzüldüm ama olaya baktığım zaman tıpatıp aynısıydı. Biz babamızdan acı çektik, F.A. da çocuğundan çekti. Allah rahmet eylesin, gerçekten çok üzüldük ama Allah'ın adaletidir. Artık bir şey de diyemiyorum, keşke böyle bir şey olmasaydı."