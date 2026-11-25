Adana'da iş yerinde başından vurularak ağır yaralanan ve 37 gün süren hayat mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından baba Ercüment Musaoğlu, tabuttaki oğlunu öperek vedalaştı.

Olay, 19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şahıs, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

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İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri, şüphelinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında bulunduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelinin elinde tabancayla koşarak iş yerine girdiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nurmuhammed Musaoğlu ise 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Musaoğlu'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken anne Nursel ve baba Ercüment Musaoğlu gözyaşlarına boğuldu. Namazın ardından baba Ercüment Musaoğlu, tabuttaki oğlunu öperek vedalaştı.