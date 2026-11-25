Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Adana'da düzenlenen operasyonda 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, olayla ilgili 5 zanlı tutuklandı.
Adana'da düzenlenen operasyonda 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, olayla ilgili 5 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap, 23,44 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler M.O.K, U.K, M.Ç, Y.Ç. ve A.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerin arama yaptıkları adreslerde uyuşturucu ve silah bulması, polis kamerasınca kaydedildi.
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