Ekiplerin arama yaptıkları adreslerde uyuşturucu ve silah bulması, polis kamerasınca kaydedildi.

Adreslerde 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap, 23,44 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenlendi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, olayla ilgili 5 zanlı tutuklandı.

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