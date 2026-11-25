ADANA'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda reçeteye tabi 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, aramalarda reçeteye tabi 239 bin 218 uyuşturucu etkili hap, 23,44 gram bonzai ham maddesi, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.