Baba Ercüment Musaoğlu (47), oğlunun tedavi gördüğü hastane önünde gazetecilere, olayın ardından yabancı numaralardan arayan ve mesaj atan kişiler tarafından tehdit edildiklerini anlatmıştı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasına ait iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Musaoğlu, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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