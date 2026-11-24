Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 36 gün önce silahlı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 36 gün önce silahlı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasına ait iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Musaoğlu, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde babasının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Nurmuhammed Musaoğlu ağır yaralanmış, olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı A.E. (17) tutuklanmıştı.
Baba Ercüment Musaoğlu (47), oğlunun tedavi gördüğü hastane önünde gazetecilere, olayın ardından yabancı numaralardan arayan ve mesaj atan kişiler tarafından tehdit edildiklerini anlatmıştı.
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