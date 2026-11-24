Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, öğretmenlerin çocuklardaki yetenekleri görerek bir çeşit keşif yaptıklarını söyledi.

Yavuz, öğretmenlerin değerini ve hakkını bildiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın, sizin rehberliğinizde yetişen nesillerin omuzlarında yükseleceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.

Emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilen programda, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti, eğitimcilerden oluşan müzik grubu da şarkı söyledi.

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- Mersin

Mersin'de de İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'nin Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

Törende, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere hediyeleri verildi.

Vali Atilla Toros, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dört bir yanında eğitim yatırımlarının sürdüğünü dile getirdi.

Programda öğretmenler ve öğrenciler, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatından kesitlerin yer aldığı tiyatro oyununu sahneledi.

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- Hatay

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törende İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Vali Mustafa Masatlı, Tüysüz ve öğretmenlerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

- Osmaniye

Osmaniye'deki Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen tören de İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın anıta çelenk bırakmasıyla başladı.

Katılımcıların saygı duruşunda bulunduğu ve İstiklal Marşı'nı okuduğu program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde devam etti.