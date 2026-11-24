Seyhan Belediyesi ekipleri, Dörtağaç Mahallesi'ndeki parkta tadilat, bakım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşların daha temiz, güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla parkta iyileştirmeler yapıldı.

Dörtağaç Mahalle Muhtarı Ayhan Karaali, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesinin mahalle yaşamına olumlu katkı sağladığını belirtti. Karaali, hizmetlerinden dolayı Seyhan Belediyesine ve çalışmalarda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.