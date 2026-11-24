Sunar Un, 2627 Kasım tarihlerinde düzenlenecek '11. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı’nda profesyonel mutfaklara yönelik ürünlerini tanıtacak.

Sunar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Sunar Un, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek organizasyonda fırıncılık, pastacılık ve unlu mamuller sektörüne yönelik geliştirdiği Sunar profesyonel ürünlerini sektör temsilcileriyle buluşturacak. 'Kültür ve Etkileşim' temasıyla düzenlenecek fuarda, marka standında gerçekleştirilecek uygulamalarla ürünlerin farklı reçetelerdeki kullanım özellikleri de ziyaretçilere aktarılacak.

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1976 yılında Osmaniye’de kurulan Sunar Un, 2024 yılında fabrikasını yeniden inşa ederek üretim kapasitesini iki katına çıkardı. Toplam 21 bin metrekarelik yerleşkede, 12 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesis, yıllık 150 bin ton üretim kapasitesiyle şirketin üretim altyapısını oluşturuyor.

"Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine ulaştık"

Gastromasa’ya ilişkin değerlendirmede bulunan Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, fırıncılık ve pastacılıkta nihai ürünün kalitesini belirleyen temel bileşenlerden birinin un olduğunu söyleyerek, "Her reçetenin ve üretim sürecinin farklı ihtiyaçları bulunuyor. Bu nedenle üretimimizi yalnızca kapasite ve ürün çeşitliliğiyle değil, profesyonellerin beklentilerini ne ölçüde karşılayabildiğimizle değerlendiriyoruz. 2024 yılında Osmaniye fabrikamızı yeniden inşa ederek yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine ulaştık. Üretim altyapımızı geliştirirken ürün uzmanlığımızı da uygulama laboratuvarımızda ustalarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla destekliyoruz. Gastromasa’yı bu birikimi paylaşmak, sektör profesyonellerinin beklentilerini yakından tanımak ve uluslararası gastronomi dünyasıyla etkileşim kurmak için önemli bir platform olarak görüyoruz. Sunar profesyonel markamızla profesyonel mutfaklara güvenilir ve ihtiyaçlarına uygun ürünler sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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Öte yandan ödüllü şef ve gastronomi danışmanı Özlem Mekik de 'Yerelden Dünyaya Gastro Show' etkinliği kapsamında Sunar Un standında ziyaretçilerle buluşacak.