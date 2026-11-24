Adana'da 1-3 Aralık'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Alman vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirilmesi için SGK ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında yapılacak program, SGK Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Programa Adana, Mersin, Osmaniye, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile aile bireyleri katılabilecek.

Danışma günlerinde, iki ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesinin yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin konular, Türk ve Alman uzmanlarla bire bir yapılacak görüşmelerde ele alınacak.