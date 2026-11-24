ADANA'da yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Banka hesaplarında 3 milyar 100 milyon liralık hareketlilik tespit edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınan yazılımla kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteyi 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Kentte ofis kurdukları belirlenen çetenin, elde edilen geliri takibini zorlaştırmak için çok sayıda banka hesabına transfer ettikten sonra kripto varlığa dönüştürerek yurt dışına çıkardığı tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede; çete üyesi 11 şüpheliye ait banka hesaplarındaki para hareketliliğinin 3 milyar 100 milyon lira olduğu belirlendi.

REKLAM

HESABINI KULLANDIRANLARA İŞLEM BAŞINA PRİM

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere aylık 70 bin lira ile işlem başına prim ödediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.