Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.K.'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hükümlünün Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

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