ADANA'da okul müdürü Tayfun Çürük (36), 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci oldu. İki yıl süren tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Çürük, 2019'da yeniden görevine döndü. Engelleri aşarak öğrencilerine ilham olan Çürük, "Bu kaza hayatımın dönüm noktası oldu. Mesleğime daha sıkı sıkıya bağlandım. Çocukların gözündeki ışık, beni bu meslekte tutuyor" dedi.

Adana'da yaşayan Tayfun Çürük, 2007 yılında Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra edebiyat öğretmeni dayısı Mehmet Çeribaş’tan ilham alarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. 2014'te Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde öğretmenliğe başlayan Çürük, 3 yıl sonra otomobiliyle bakım çalışması için yola dökülen kum yığınına çarptı. Emniyet kemeri takmadığı için otomobilin camından fırlayıp yaklaşık 100 metre sürüklenen Çürük, omurilik felci geçirdi. 2 yıl süren ameliyat ve tedavi sürecinin ardından 2019'da taburcu olan Tayfun Çürük, tekerlekli sandalye ile Adana'daki Yavuzlar Ortaokulu’ndaki görevine döndü. Çeşitli okullarda idarecilik yapan Çürük, 2022 yılında Doğankent Kemal Uludağ Ortaokulu'na müdür olarak atandı.

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'KAZA SONRASI DAHA İDEALİST OLDUM'

Bir erkek çocuk babası olan Çürük, geçirdiği kazayı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Çürük, "Gece yolda ilerlediğim sırada yol bakım çalışmasını fark etmedim. Bilinçsizce davranıp, emniyet kemerini takmamıştım. O dönem benim için tam bir girdaptı, ne yapacağımı bilmiyordum. Öğrencilerimi çok sevdiğim için mesleğime geri dönmem gerektiğini biliyordum. Tedavilerimin ardından yeniden okula başladım. Mesleğime dönmemdeki en büyük etken, öğrencilerime duyduğum sevgi ve öğretmenlik mesleğinin bayrağını onlara teslim etme isteğimdi. Kaza sonrası daha idealist oldum. Bu kaza hayatımın dönüm noktası oldu. Mesleğime daha sıkı sıkıya bağlandım" dedi.

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'ÖĞRENCİLERİM YÜREĞİMİ GÖRDÜLER'

Tayfun Çürük, "Kaza sonrası mesleğime dönme konusunda çok endişeliydim. Ancak döndükten sonra bu kaygılarımın yersiz olduğunu çocuklar bana gösterdi. Yüreğimi gördüler, varlıkları bana güç verdi. Engelleri aşmamda en büyük pay öğrencilerimin oldu. Her konuda bana yardımcı oluyorlar. Beni gördüklerinde sandalyemi tutmak gibi küçük dokunuşlarla desteklerini hissettiriyorlar. Fiziksel olarak da okulda hep yanımdalar. Meslektaşlarım da bana büyük destek oluyor, beni yüreklendiriyorlar" diye konuştu.

'YÜREKLİ OLUN' ÇAĞRISI

Engelli bireylerin hayata karşı pes etmemesi gerektiğini ifade eden Tayfun Çürük, "Hiçbir engelli birey hayatta geri durmasın. Her mesleği yapabileceklerini düşünüyorum. Her engelli bireyin öğretmenlik mesleğini de yapabileceğine inanıyorum. Bu konuda yürekli olsunlar, öğrencilerin arasına karışsınlar. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bana devredilen öğretmenlik bayrağını gelecek nesillere taşımak, onların yüreklerine dokunmak ve bu mesleği devam ettirebilmek için çabalıyoruz. Çocukların gözündeki ışık, beni bu meslekte tutuyor. Öğretmenlerimiz, öğrencilerinin gözündeki ışığı fark etmeli ve her çocuğu keşfetmeli" dedi.