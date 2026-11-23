Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangında yan yana bulunan iki kardeşe ait evler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Körkuyu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. ve kardeşi A.Y., diğer kardeşleri R.Y'ye misafirliğe gittiği sırada M, Y.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan kardeşi A.Y.'ye ait eve de sıçradı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki ev de büyük hasar görerek kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.